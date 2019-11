Da esperança ao colapso em seis minutos

O empate em Leipzig, que afasta o Benfica da Liga dos Campeões e complica o apuramento para a Liga Europa, é o principal destaque das primeiras páginas desta quinta-feira dos três jornais desportivos.

"Inglório", titula o "Record". Benfica estava a ganhar 2-0 aos 89 minutos, mas dois golos de Forsberg, aos 90 e 96 minutos, o primeiro de penálti, "mataram" quaisquer aspirações. "Seis minutos de pesadelo", resume "O Jogo". Depois disto, o Benfica está obrigado a derrotar o Zenit por 2-0, para ir à Liga Europa. "A Bola" não tem pruridos: "Passarinhos".

Quem joga o destino na Liga Europa, esta quinta-feira, são FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Sérgio Conceição exige uma vitória à sua equipa, para que o FC Porto continue a depender de si. Relvado sintético é o último obstáculo, segundo "O Jogo". Sporting ainda não venceu em 2019/20 sem Renan e Coates, mas está obrigado a fazê-lo frente ao PSV. Ivo Vieira ainda acredita no apuramento do Vitória de Guimarães. Sporting de Braga procura vitória, primeiro lugar do grupo e encaixe milionário.