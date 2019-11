"Quando eu estiver lá no céu, ainda vão falar do Jesus", diz o próprio

Jorge Jesus sabe que vai ficar na história do Flamengo, depois de ter conquistado, numa só época, o Brasileirão e a Taça Libertadores, com vários recordes batidos. E não tem vergonha de o constatar, como fez, na madrugada desta quinta-feira, após a goleada, por 4-1, sobre o Ceará.

"Este grupo vai ficar na história do Flamengo, disso não tenho dúvida nenhuma. Mas é para sempre. Quando eu estiver lá no céu, ainda vão falar do Jesus", vincou o técnico português, em conferência de imprensa.



Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo bateu o recorde de pontos (84, contra os 81 do Corinthians, em 2015) e igualou a melhor marca de golos (77, tantos quantos os do Cruzeiro, em 2013) do atual Brasileirão.

Jorge Jesus sublinhou que, apesar de entrar em campo já com o estatuto de campeão, era importante justificá-lo e contribuir para a festa:

"Tínhamos de mostrar que os campeões querem sempre mais. Essa é a mensagem que dou aos jogadores. O hino do Flamengo é 'vencer, vencer, vencer'. Vínhamos de uma semana que tinha muita festa e eu sabia que isso ia ter alguma influência na dinâmica da equipa, mas também sabia que nós arranjamos sempre argumentos para fazer golos e mudar mais uma vez o resultado. Ao intervalo, ajustámos algumas coisas que não estavam tão bem e fizemos 45 minutos diabólicos, de uma pressão constante e de uma qualidade técnica muito alta. Fizemos quatro golos, podíamos ter feito mais. Num dia de festa, da entrega da taça de campeão, era importante sair daqui com uma vitória."

Pequenas superstições



Jesus apresentou-se, na primeira parte da final da Taça Libertadores, com um colete, que tirou na segunda - e o Flamengo virou o resultado. Frente ao Ceará, voltou a usar o colete na primeira parte e voltou a ver-se em desvantagem. Tirou novamente o colete - e o Flamengo deu a volta.

"Não sou muito supersticioso, mas usei aquele colete da primeira vez e da segunda vez. 'Primeira vez já estou a perder, segunda vez já estou a perder, é melhor tirar o colete, que isto está muito pesado'. Todos temos um bocadinho de superstição", reconheceu Jorge Jesus.