Flamengo celebra conquista do Brasileirão com goleada

O Flamengo, de Jorge Jesus, celebrou, na madrugada desta quinta-feira, a conquista do Brasileirão com uma goleada, por 4-1, sobre o Ceará.

A equipa do Rio de Janeiro até entrou no jogo com o pé esquerdo: o Ceará adiantou-se no marcador, aos 27 minutos, com um golo de Thiago Galhardo. Porém, na segunda parte, o Flamengo deu a volta.

O resultado foi construído sobre um "hat-trick" de Bruno Henrique, aos 65, 74 e 85 minutos. Aos 84, Samuel Brito foi expulso e deixou o Ceará com 10 jogadores. Nos descontos, Victor Vinícius deu corpo à goleada.

O Flamengo já é campeão e, com isto, dá ainda mais vulto à vantagem sobre o novo segundo classificado, o Santos, que já vai em 16 pontos.

Além disso, a equipa rubro-negra bateu o recorde de pontos (84, contra os 81 do Corinthians, em 2015) e igualou a melhor marca de golos (77, tantos quantos os do Cruzeiro, em 2013) do atual Brasileirão.