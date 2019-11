Alemanha e Itália regressam à Algarve Cup

As seleções da Alemanha e da Itália são os destaques do cartaz para a edição de 2020 da Algarve Cup, reputada prova de futebol feminino.

As germânicas, segundas classificadas do "ranking" FIFA e campeãs olímpicas em 2016, serão as grandes estrelas entre as oito equipas participantes, neste regresso ao Algarve, quatro anos depois. As italianas voltam à Algarve Cup ao fim de 12 anos de ausência. Ambas as seleções chegaram aos quartos de final do Mundial 2019, em França.

É, também, de destacar a Suécia, semifinalista e terceira classificada do Mundial 2019. A Noruega vai defender o título conquistado em 2019. Também participam Portugal, Bélgica, Dinamarca e Nova Zelândia.

A Algarve Cup realiza-se entre 4 e 11 de março, no distrito de Faro.