Livre, Joacine e o assessor. “Tem sido um Carnaval pegado”

O professor universitário João Taborda da Gama considera que as sucessivas polémicas em torno do Livre, da sua deputada única Joacine Katar Moreira e o assessor Rafael Esteves Martins "tem sido um Carnaval pegado".

"É mau demais para ser verdade", acrescenta o comentador da Renascença, apelando a que "o bom-senso volte ao Livre".

Em causa estão diversos episódios a marcar a vida partidária do Livre nos últimos dias. O mais recente foi o pedido da presença de um elemento da GNR para escoltar a deputada nos corredores do Parlamento, como forma de evitar as perguntas dos jornalistas e a acusação do seu assessor de imprensa de que os jornalistas estão a perturbar o trabalho da parlamentar.

Na mesma linha, o socialista Fernando Medina também lamenta o que tem acontecido, reconhecendo que "era grande a expectativa em torno de Joacine".

"Em vez de serem notícias as políticas e as iniciativas, Joacine Katar Moreira deixou-se envolver num sem número de polémicas absolutamente estéreis", disse, acrescentando que "esta história tem tudo para ser má e para acabar ainda pior".

Medina recomendou ainda o afastamento imediato do assessor Rafael Esteves Martins. "Era mandá-lo de novo para a universidade, porque para a assessoria política não me parece que tenha grande jeito", rematou.