Nicholas Latifi será o parceiro de George Russell na Williams

A Williams confirmou, esta quinta-feira, que será Nicholas Latifi a competir ao lado de George Russell, no Mundial de Fórmula 1, em 2020.

Esta será a estreia competitiva na F1 para o piloto, canadiano, de 24 anos, que na última época foi piloto de reserva da equipa britânica e chegou a participar em algumas sessões de treinos livres.

"Estou muito entusiasmado. Gostei muito de trabalhar com a equipa, este ano, a ajudar no desenvolvimento do carro e a prestar auxílio onde fosse preciso. Estou ansioso pela aventura que a equipa tem pela frente e mal posso esperar por fazer a minha estreia na Fórmula 1, no Grande Prémio da Austrália", afirmou Latifi, citado pelo site oficial da Williams.

Em 2019, além de ter sido piloto de reserva de F1, Latifi competiu e ficou no segundo lugar do Mundial de Fórmula 2, ao serviço da DAMS.

Nicholas Latifi substitui, na Williams, o polaco Robert Kubica, que tinha anunciado a sua saída da equipa britânica, e será o único "rookie" na grelha do Mundial de Fórmula 1, que está, oficialmente, fechada.