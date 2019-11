Óscares do Turismo: Portugal é o melhor destino do mundo, Lisboa melhor destino 'City Break'

Portugal conquistou o título de melhor destino turístico do mundo pelo terceiro ano consecutivo pelos World Travel Awards (WTA), numa cerimónia que decorreu esta quinta-feira, em Mascate, capital de Omã. A cidade de Lisboa foi eleita, também pelo terceiro ano consecutivo, o Melhor Destino 'City Break' do Mundo.

Além de Portugal, estavam nomeados para este prémio: Brasil, Colômbia, Costa Rica, Dubai, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Quénia, Malásia, Maldivas, Maurícias, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, África do Sul, Espanha, Sri Lanka, EUA e Vietname.



“Esta notícia volta a confirmar que Portugal é o melhor destino turístico mundial. É uma honra ter recebido este prémio, que distingue a excelência de Portugal e dos Portugueses e, simultaneamente, eleva a exigência", afirma a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

"Todos, devemos continuar a trabalhar para reforçar a afirmação internacional de Portugal", defende a governante.



Portugal conquista o World Travel Awards depois de, em junho, ter sido reeleito o melhor Destino Turístico da Europa pelo terceiro ano consecutivo, numa cerimónia que decorreu na Madeira.

A cidade de Lisboa foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, o Melhor Destino 'City Break' do Mundo nos World Travel Awards.

Na cerimónia de apresentação dos denominados 'óscares' do turismo, os WTA atribuíram, também, à Parques de Sintra, pelo sétimo ano consecutivo, o prédio de Melhor Empresa do Mundo em Conservação, distinção que "reconhece a eficácia da sua gestão dos valores patrimoniais que lhe foram confiados".

Para a Associação Turismo de Lisboa (ATL), a distinção da capital portuguesa como Melhor Destino 'City Break' do Mundo é o reflexo da "atratividade e qualidade da oferta" da cidade no que respeita a estadias de curta duração.

"Com a atribuição deste prémio, Lisboa volta a elevar os níveis mundiais de excelência no setor e a estabelecer níveis de qualidade a que outras cidades devem aspirar", apontou a associação.

A diretora executiva da ATL, Paula Oliveira, destacou o trabalho desenvolvido na "requalificação do património, promoção do destino e melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística", que tem posicionado o destino de Lisboa como "uma referência no que diz respeito às boas-práticas", o que se reflete nestas distinções.

O projeto de reabilitação do Novo Cais de Lisboa, apresentando na quarta-feira, é um dos exemplos de como "Lisboa continua a reinventar-se e a inovar para continuar a superar as expectativas" dos lisboetas e de quem visita a cidade, indicou a responsável da ATL, realçando o trabalho da associação, que tem sido o principal impulsionador do reconhecimento da capital portuguesa nos WTA.

[em atualização]