Entre prendas e viagens, portugueses tencionam gastar cerca de 400 euros este Natal

As famílias portuguesas contam este ano com quase 400 euros em média para as compras de Natal, mais nove euros em relação ao ano passado, com o dinheiro a ser distribuído por prendas, refeições, eventos e viagens. Ainda assim, o orçamento continua muito abaixo da média europeia. Em média, cada agregado deverá gastar 387 euros, com os presentes a consumirem a maior fatia do orçamento (41%), tal como em 2018, seguidos da alimentação. Excluindo as viagens, o orçamento cai para os 306 euros, segundo um Estudo de Natal 2019 da consultora Deloitte. Ou seja, não só não aumenta como fica oito euros abaixo da despesa realizada no ano passado. Portugal continua a apresentar-se como um dos mais países mais otimista; apenas 26% dos portugueses consideram que a situação económica do país é negativa, contra 83% em 2012, no pico da crise económica e financeira. De entre os oito países em análise, Portugal é o que regista um índice de confiança económica mais elevado, com 72% dos inquiridos a considerar que a economia nacional é estável ou está em crescimento. Ainda assim, o orçamento para o Natal é menos de metade do que estava a ser gasto antes da crise, o que para a consultora afasta um regresso aos níveis de despesa de 2008/2009.

O orçamento de Natal das famílias portuguesas está ainda longe da média europeia, que este ano se fixa nos 461 euros, o equivalente a mais 74 euros que o expectável para o mercado português, aponta a consultora. Portugueses evitam deixar compras para os últimos dias É quase uma tradição nacional adiar as coisas até ao limite. Contudo, a primeira quinzena de dezembro é apontada como o período preferido dos portugueses para fazerem as suas compras de Natal, seguindo a tendência europeia (27%). Apenas 17% dos inquiridos admite deixar as compras para a semana antes do Natal. Um quarto dos consumidores começa a escolher os presentes logo no início de novembro. Com os super descontos da "Black Friday", aumentam também os que antecipam as compras para o final de novembro, mas estas promoções ainda não têm um grande impacto no Natal europeu. Tanto em Portugal como na Europa, não chega a 7 em cada 10 o número de consumidores que admitem realizar algumas compras na "Black Friday". Em Portugal, apenas 10% gasta mais de metade do orçamento de Natal nestas promoções.