​Devin Nunes suspeito de ter conspirado a favor de Trump na questão da Ucrânia

Com quem se teria encontrado Nunes? Quem lhe teria revelado tais “segredos”? Quem estaria a pôr em xeque a idoneidade do FBI? Onde teria sido o encontro enigmático? A curiosidade da imprensa durou pouco tempo. E transmutou-se rapidamente em perplexidade quando se descobriu que afinal Nunes tinha “descoberto” todos aqueles “segredos” num encontro noturno na véspera na… Casa Branca.

Um dos primeiros filmes da história do cinema chama-se “L’arroseur arrosé” e foi feito em 1895 pelos irmãos Lumière. Dura 45 segundos e, nele, um homem rega um jardim quando, de repente, deixa de sair água da mangueira. Atrás dele, um miúdo tinha pisado a mangueira, interrompendo o fluxo de água. O regador, que não viu o miúdo, fica intrigado e espreita para a ponta da mangueira para tentar perceber o que se passa. Nesse momento, o miúdo levanta o pé e a água dispara na cara do homem que regava o jardim.

Desde então, muita coisa mudou em Washington. A teoria conspirativa sobre a investigação do FBI foi desmontada, os serviços secretos provaram sem margem para dúvidas (e mostraram provas aos congressistas) que a Rússia interferiu na campanha eleitoral para favorecer Trump, o procurador especial Robert Mueller acusou e incriminou formalmente vários responsáveis russos por essa interferência, os republicanos perderam as eleições intercalares em 2018 para a Câmara dos Representantes e Devin Nunes deixou de presidir à Comissão dos Serviços Secretos.

A única coisa que não mudou foi a obsessão de Nunes em acolher e propagar teorias conspirativas. Agora na condição de líder da oposição republicana na mesma comissão, o organismo da Câmara de Representantes que conduz o processo de impeachment a Trump, Nunes exercitou com denodo tal obsessão.

Nas intervenções que fez nunca se referiu ao objeto do inquérito, que tenta apurar se Trump suspendeu a ajuda militar à Ucrânia e evitou agendar um encontro na Casa Branca com o presidente ucraniano como forma de pressão para que Zelinsky anunciasse uma investigação às atividades de Joe Biden e do seu filho Hunter na Ucrânia.

Nos “interrogatórios” que fez às testemunhas, o luso-americano alternou entre discursos propagandísticos anti-impeachment e a insistência nas teorias conspirativas. Nomeadamente naquela que Trump queria que a Ucrânia investigasse — a de que a interferência na campanha de 2016 partiu da Ucrânia e não da Rússia. Uma tese que os serviços secretos americanos refutaram há muito, concluindo que foi a própria Rússia que a pôs a correr para sacudir responsabilidades.

Enquanto alguns outros deputados republicanos foram tentando extrair das testemunhas declarações e dados relacionados com os factos em apreciação, Nunes sempre se mostrou indiferente à realidade que desfilava perante os seus olhos.

Uma após outra, na comissão de inquérito foram surgindo testemunhas que garantiam que Trump tinha chantageado a Ucrânia para obter a promessa de que Kiev investigaria os Biden. Diplomatas de carreira, militares, funcionários do Pentágono e do Departamento de Estado, embaixadores escolhidos pelo presidente, ex-assessores da Casa Branca, foram quase unânimes na denúncia do esquema montado por Trump para a troca de favores com Zelensky.

Nada que demovesse Nunes. Para ele, os depoimentos sérios e independentes são mais um capítulo da “caça às bruxas” que dura há três anos, um “circo bizarro”. E que consiste numa gigantesca conspiração dos democratas e dos seus aliados no aparelho de estado (o chamado “deep state”) empenhados em derrubar um presidente anti-establishment.

Por isso, ele assumiu-se como uma espécie de porta-voz das vítimas dessa conspiração, a começar pela sua maior vítima — Donald Trump. A sua conduta nas duas semanas do inquérito foi a antítese do que é suposto ser o papel de um deputado enquanto escrutinador do poder executivo.

Mas, ironia das ironias, nos últimos dias surgiram notícias de que Devin Nunes, o principal denunciador das conspirações, terá ele mesmo conspirado para dar credibilidade às teses da Casa Branca. O feitiço virou-se contra o feiticeiro.

Segundo a CNN e o site Daily Beast, Nunes viajou para Viena em Dezembro do ano passado, em deslocação oficial paga pelo Congresso, onde teve um encontro com o antigo procurador-geral ucraniano Viktor Shokin, de quem terá tentado obter informações comprometedoras para Joe Biden e o filho, bem como dados que corroborassem a tese de que foi a Ucrânia a interferir na campanha eleitoral americana.

Shokin foi afastado do cargo de procurador-geral em março de 2016, na sequência de pressões conjuntas da União Europeia, dos Estados Unidos e do Fundo Monetário Internacional por ser considerado complacente com a corrupção que reinava na Ucrânia. O então vice-presidente americano, Joe Biden, contribuiu para esse afastamento ao convencer o então presidente ucraniano a substituir Shokin e a combater a corrupção no país.