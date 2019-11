Sub-18. Convocados para Torneio das Quatro Nações

A seleção de Sub-18 convocou atletas para o Torneio das Quatro Nações em futebol.

As escolhas são de Emílio Peixe. Destaque para os oito convocados do Sporting e sete do Benfica.

Convocados:

Benfica: Diogo Nascimento, Gabriel Araújo, Gerson Sousa, Henrique Araújo, Henrique Pereira, Samuel Soares e Tomás Araújo;

FC Porto: Bernardo Folha, Francisco Conceição e Rodrigo Ferreira;

Sp Braga: Bernardo Couto e Leonardo Buta;

Sporting: Bruno Tavares, Daniel Rodrigues, Diogo Almeida, João Daniel, Nuno Mendes, Rafael Fernandes, Rodrigo Rêgo e Tiago Tomás.

A prova decorre no Algarve entre 7 e 11 de dezembro e conta com Portugal, Espanha, Turquia e Roménia.