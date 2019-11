Portugal volta a descer no "ranking" FIFA

Portugal voltou a descer no "ranking" FIFA. A seleção portuguesa caiu para quinto, na atualização desta quinta-feira.

A equipa das quinas soma 1639 pontos, menos três que a Croácia, seleção que a ultrapassou. No primeiro lugar, continua a Bélgica, seguida de: França, Brasil, Inglaterra e Uruguai, num "top-5" sem alterações.

Nota, ainda, para as alterações nas posições de três seleções de topo. A Itália subiu dois lugares, para 13.º. A Holanda caiu dois, para 14.º. E a Alemanha subiu um, o que lhe permitiu reentrar no "top-15" mundial.

No sábado, às 17h00, realiza-se o sorteio da fase final do Euro 2020, em Bucareste, na Hungria. Portugal está inserido no pote 3, com Turquia, Dinamarca (anfitriã), Áustria, Suécia e República Checa.