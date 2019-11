Gaspar Ramos critica "ingenuidade enorme" de Bruno Lage

O empate (2-2) do Benfica em Leipzig, com consequente adeus à Liga dos Campeões, foi recebido com "desolação", principalmente depois de ter estado em vantagem no marcador. O ex-dirigente das águias Gaspar Ramos afirma, em entrevista a Bola Branca, que o resultado só aconteceu por manifesta "ingenuidade na parte final" de Bruno Lage.

Antigo chefe do departamento de futebol, Gaspar Ramos aplaude o empenho dos jogadores, porém, questiona as opções de Bruno Lage.

"O adversário a pôr cada vez mais gente na nossa área. Em vez de meter o Jardel e reforçar a zona central do terreno, [Lage] vai substituir um ponta de lança por outro ponta de lança, quando não era necessário. Portanto, acho que foi um erro enorme do Lage. Ele utilizou bem a tática inicial, porque reconheceu a nossa fragilidade perante o adversário e era a única forma de se opor e conseguiu, mas na parte final mostrou uma ingenuidade enorme", sustenta o antigo dirigente do Benfica.