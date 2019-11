Há um Freddie Mercury dentro de si? Faça o teste

Freddie Mercury morreu há 28 anos, mas as músicas dos "Queen" ganharam imortalidade. Até os que já não se lembram do vocalista da banda em vida sabem trautear alguns dos maiores êxitos.

Para aqueles que gostam de cantar, há agora um site onde pode comparar os seus dotes vocais com os de Freddie Mercury. Chama-se Freddie Meter e é um site que recorre a inteligência artificial.

Primeiro escolhe uma de quatro músicas: "Dont’ Stop me Now"; "We Are the Champions"; "Bohemian Rhapsody" e "Somebody to Love". O site fornece o instrumental, a letra da música e depois é soltar o Freddie Mercury que há em nós.