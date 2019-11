André Rieu. "Fantástica história de amor" com Portugal vai continuar em 2020

“Estou incrivelmente grato pela vossa paixão, carinho e bons momentos que vivemos juntos noite após noite. Já estou ansioso por regressar em 2020 para fazer destes nossos Concertos de Natal uma tradição. Não conheço nenhum local mais fantástico para viver esta época tão bonita do ano do que em Portugal”, afirma André Rieu, que dá o último concerto deste ano amanhã, quinta-feira.

“2019 foi um ano muito especial para mim, porque começou a minha fantástica história de amor com o público português”, afirma o maestro no comunicado enviado pela produtora do espetáculo.

André Rieu vai voltar a Lisboa em novembro de 2020. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia do 12.º e penúltimo concerto do violinista e da sua Johann Strauss Orchestra em Portugal.

Conhecido como “o rei da valsa”, André Rieu, que completou 70 anos em outubro, é um fenómeno global. Os seus concertos atraem centenas de pessoas e esgotam sempre.

“As pessoas sentam-se ao lado de alguém que não conhecem e saem de lá com novos amigos”, diz o violinista.

Nos 13 concertos dados em Portugal este ano, Rieu ofereceu música, salpicada com muito humor, a quase 160.000 pessoas – e Lisboa tornou-se na cidade europeia recordista na venda de bilhetes.

Com mais de 500 ‘Platinum Awards’, três ‘Classical Brit Awards’ para Álbum do Ano e milhões de seguidores no YouTube, André é um dos maiores artistas em tour no mundo.

Juntamente com a sua Johann Strauss Orchestra, composta por 60 pessoas – a maior orquestra privada do mundo – criou um movimento de revivalismo da valsa, apresentando espetaculares e inigualáveis extravagâncias musicais em concertos únicos. Ao longo da carreira, Rieu já vendeu 40 milhões de CD e DVD.

André Rieu volta a Portugal para o ano, no dia 19 de novembro, novamente no Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa. Os bilhetes já estão à venda.