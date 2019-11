Novo contrato de Bruno Fernandes não contempla cláusula de 35 milhões

Bruno Fernandes confirmou, em conferência de imprensa, que o seu novo contrato, assinado e tornado público na quarta-feira, já não contempla a cláusula de 35 milhões que o Sporting seria obrigado a aceitar, assim como o médio também não recebeu os cinco milhões de indemnização, em caso da proposta ser recusada, como foi o caso, no verão.

"Essa cláusula foi retirada. Tive a oportunidade de a usar e não usei. Tinha também um pagamento de cinco milhões, se não me deixassem sair, não aconteceu, se esse dinheiro fosse usado, não faria sentido a renovação", explicou.

Real Madrid, Tottenham e Manchester United estiveram interessados no capitão do Sporting. No entanto, o novo vínculo não é garantia que Bruno não deixe o clube no verão.

"Não posso prometer, porque não sou eu que tenho força para decidir isso. Esta renovação nada tem a ver com uma eventual saída. A renovação tem sido negociada há algum tempo, estou feliz, sinto confiança por parte do grupo e mais responsabilidade que o clube depositou", termina.