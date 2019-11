Luís Maximiano vai ser titular contra o PSV, confirma Emanuel Ferro

Luís Maximiano vai fazer a sua estreia na Liga Europa, pelo Sporting, devido a indisponibilidade física de Renan Ribeiro, segundo confirmou o treinador-adjunto, Emanuel Ferro, em conferência de imprensa, deixando para o dia do jogo a decisão em relação à titularidade de Coates.

"O 'Max' será o guarda-redes, porque o Renan não está em condições ainda. Coates será uma decisão tomada amanhã mais perto da hora de jogo", disse.

Renan, habitual titular, lesionou-se durante a pausa internacional e, apesar de integrar a sessão de treino desta quarta-feira, não poderá ser opção.

O adjunto de Silas aponta à vitória frente ao PSV, de forma a que o Sporting se qualifique já para os 16 avos de final. A qualificação poderá permitir rotação na última partida, contra o LASK Linz.

"Estaremos mais capazes de vencer amanhã se não pensarmos no segundo jogo que falta. Ninguém ganha a Liga Europa se tiver já a pensar na final, ganha-se jogo a jogo. Vamos pensar no jogo de amanhã, é uma oportunidade grande. A gestão nesse jogo será consequência do que conseguirmos amanhã", disse.

O jogo em Alvalade está marcado para quinta-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.