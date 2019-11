Bruno Fernandes renova pelo Sporting

O Sporting anunciou a renovação de contrato com Bruno Fernandes. O capitão dos leões acredita que o novo vínculo é o reconhecimento do bom trabalho que tem feito nas últimas três temporadas.

"Para mim é um orgulho e é o reconhecimento do meu trabalho, é sinal que estou a fazer as coisas bem. Tenho tentado ao máximo fazer aquilo que é o melhor para o clube. É por aquilo que fiz dentro de campo, mas fora também demonstrei gostar do Sporting e ter orgulho em representar o clube", disse ao Jornal Sporting.

De acordo com a imprensa nacional, o novo vínculo apenas contempla aumento salarial e melhores condições financeiras, pelo que a duração do contrato deverá manter-se até 2023.

O camisola 8 esteve perto da saída no último verão para clube como Real Madrid, Manchester United e Tottenham, mas ficou no clube leonino. Na última temporada, apontou 32 golos em 53 jogos e leva já nove apontados este ano, em 17 jogos.

"Para mim é, e sempre será, um privilégio estar aqui e poder vestir a camisola do Sporting. Podem esperar mais e melhor. Prometo a mesma entrega e a mesma dedicação para podermos ter mais momentos de glória como tivemos na temporada passada”, remata.

O anúncio da renovação surge no dia em que Bruno Fernandes inclui a lista de 50 nomeados para o melhor onze do ano da UEFA. Bruno Fernandes fala do orgulho de partilhar a nomeação com os compatriotas Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

“É um motivo de orgulho estar dentro dos 50 melhores da última época. É gratificante, até porque sabemos o difícil que é, sobretudo por jogar no campeonato português que tem menor visibilidade. É um orgulho e uma honra estar entre os melhores, estar associado a grandes jogadores e estar perto do Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva”, termina.