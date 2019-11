Bruno Fernandes acredita que conquista da Liga Europa é possível

Bruno Fernandes, médio do Sporting, acredita que o clube poderá lutar pela conquista da Liga Europa. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao PSV, o capitão diz que o Sporting lutará por todas as provas em que está inserido.

"Ganhando amanhã dá-nos a possibilidade de estar na próxima fase, temos noção da responsabilidade de representar o Sporting, o peso da camisola. O objetivo do clube é ganhar todas as competições em que está inserido. Se é possível? Tudo é possível, se acreditarmos, com alguma sorte, trabalhar para que a Liga Europa seja possível", disse.

No entanto, para garantir presença, é preciso vencer o PSV, em Alvalade, uma equipa que bateu os leões na Holanda e que merece vários elogios de Bruno Fernandes.

"A nível ofensivo causam muitas dificuldades, com avançados muito rápidos e tecnicamente fortes. Saem bem a jogar, mas também estamos uma equipa mais crescida, com outras ideias", explica.

Caso Wendel está ultrapassado

Emanuel Ferro, adjunto de Silas, foi questionado em relação à integração de Wendel, e Bruno Fernandes, capitão, interrompeu para dar o parecer como líder do grupo. O médio reconhece justiça no castigo de Wendel e diz que o brasileiro está a trabalhar com profissionalismo.

"Não há desculpa para o que aconteceu. Foi punido, comoi tinha de ser, pela direção e treinador. Da parte do grupo, queria deixar a mensagem que ele tem sido profissional desde que voltou, tem treinado ao máximo. Nunca foi posto em causa pelo grupo, ele está focado e o grupo está coeso com o assunto. Há regras a ser cumpridas e ele foi castigado", remata.

O Sporting-PSV Eindhoven joga-se esta quinta-feira, às 20h00, em Alvalade, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.