Treinador do Young Boys não usa jogo da primeira volta para prever receção ao FC Porto

O treinador do Young Boys não se apoia no jogo da primeira volta com o FC Porto, que os portugueses venceram, para fazer previsões para o da segunda. Gerardo Seoane acredita que ambas as equipas chegam em momentos distintos à quinta jornada do grupo G da Liga Europa.

"Não se pode comparar com o primeiro jogo, as duas equipas evoluíram de formas diferentes. Nos últimos jogos, sofremos muitos golos e isso preocupa-nos. Vamos procurar não conceder tantas ocasiões, porque nas provas europeias os erros pagam-se muito mais caros do que na liga nacional. Não sei se estamos melhor ou pior do que antes e isso não me preocupa muito", frisou o técnico espanhol.



Para contrastar com a fragilidade defensiva que o Young Boys tem exibido, Seoane elogiou a capacidade ofensiva do FC Porto.

"Tal como todas as equipas portuguesas, tem muita técnica e velocidade. FC Porto quer estar sempre em cima nas várias competições. É uma equipas agressiva sem bola e nos duelos", referiu.



Se derrotar o FC Porto, o Young Boys pode garantir o apuramento para os 16 avos de final. Porém, Seoane recusa pensar nisso: "Não precisamos de fazer contas. Estamos focados no jogo. Ainda é cedo para isso."

Suíços e portugueses tentam encaminhar o apuramento na quinta-feira, às 17h55, em Berna. O Young Boys-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.