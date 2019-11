Telles diz que FC Porto "está habituado a estar pressionado para vencer"

Alex Telles, lateral do FC Porto, diz que a equipa está habituada à pressão de vencer, quando confrontado com a obrigatoriedade de conquistar os três pontos em casa do Young Boys, no jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

"Um jogador que está no FC Porto está habituado a esta pressão. Entramos sempre para vencer, temos a pressão de ganhar todos os jogos. Sabemos que é fundamental para a caminhada, tivemos resultados que não foram positivos, mas ainda temos a hipótese clara de passar à próxima fase. Sabemos que é um jogo muito decisivo e estamos preparados para sair com resultado positivo", começou por dizer, em declarações em conferência de imprensa.

O Young Boys tem marcado e sofrido muitos golos e merece elogio por parte de Alex Telles: "É uma equipa muito produtiva, faz muitos golos, mas também sofre. Temos de ser inteligentes, temos de estar sempre focados, minimizar os nossos erros e usar os erros do adversário para o nosso jogo".

O Young Boys-FC Porto joga-se na quinta-feira, no Stade de Suisse, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.