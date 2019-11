Sérgio quer vencer na Suíça para não depender de ninguém na Liga Europa

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admite que a equipa precisa de vencer em casa do Young Boys, na quinta jornada da Liga Europa, para poder continuar a depender só de si para garantir presença nos 16 avos de final da prova.

"A estratégia foi planeada de acordo com a vontade de vencer o jogo. Queremos depender só de nós para o último jogo, em casa, contra o Feyenoord", disse, em conferência de imprensa.

O FC Porto perdeu as duas deslocações que fez no grupo, em casa do Rangers e Feyenoord. Sérgio elogia as exibições do Young Boys em casa, mas aponta para outro resultado dos que aqueles feitos na Escócia e Holanda.

"É uma equipa forte e que tem dado uma resposta fantástica no campeonato e que na Europa venceu os dois jogos aqui. O grupo é muito competitivo, qualquer equipa pode lutar pelo primeiro lugar. Cabe-nos fazer melhor do que nas últimas duas saídas e isso tem a ver com a eficácia ofensiva e também defensiva, naquilo que foram alguns erros que cometemos e que não podemos", explica.

O técnico aponta para a falta de eficácia como o principal motivo para os deslizes: "Na Holanda tivemos muitas oportunidades e duas ou três na Escócia. Se tivessemos conseguido ganhar, a história seria diferente, cometemos alguns erros que normalmente não cometemos

Aposta em jovens

Sérgio tem lançado vários jogadores da formação esta temporada, como Diogo Costa, Fábio Silva, Diogo Leite e Romário Baró. O treinador justifica a maior aposta na formação esta temporada com a capacidade e mentalidade dos jogadores em questão.

"Olho para a competência dos jogadores, independentemente de terem 17, 18 ou 35 anos. Importa a qualidade e como se apresentam diariamente nos treinos, a qualidade individual, técnica, perceber o que queremos, e a competitividade e atitude forte. São estas as respostas que procuro. Não posto para ficar bem na fotografia, mas porque merecem jogador. Este ano mais do que nos últimos dois, mas faz parte da evolução dos jogadores", explica.

O Young Boys-FC Porto joga-se na quinta-feira, no Stade de Suisse, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.