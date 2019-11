Pepe de volta e Nakajima fora dos convocados do FC Porto

Pepe está de volta aos convocados do FC Porto. O central, que se lesionou a 7 de novembro, frente ao Rangers, integra a viagem portista para a Suíça, para defrontar o Young Boys, a contar para a Liga Europa.

A outra grande notícia, no que toca à convocatória, é a ausência de Nakajima. O extremo japonês não está, que se saiba, a contas com qualquer limitação física, pelo que a sua ausência será por opção.

De resto, nota para as chamadas de Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz, os jogadores castigados por quebrarem o regulamento disciplinar do FC Porto, assim como de Aboubakar.

Zé Luís e Romário Baró, que estão lesionados, continuam de fora.

O FC Porto encontra-se no último lugar do grupo G, com quatro pontos, enquanto o Young Boys está em primeiro, com sete. Na primeira volta, no Estádio do Dragão, a vitória sorriu à equipa portuguesa, por 2-1.

Os dragões precisam de ganhar para continuarem a depender de si próprios, no apuramento para os 16 avos de final. O jogo é na quinta-feira, às 17h55, em Berna. O Young Boys-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista completa de convocados do FC Porto



Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa, Mbaye;

Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Alex Telles, Mbemba, Manafá, Saravia;

Médios: Bruno Costa, Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Loum, Otávio;

Avançados: Luis Díaz, Corona, Marega, Soares, Aboubakar e Fábio Silva.