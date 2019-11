Janko desliga-se da ligação ao FC Porto. "Espero vencer e conquistar os três pontos"

Saidy Janko, lateral-direito emprestado pelo FC Porto ao Young Boys, quer bater os dragões e conquistar os três pontos, na partida da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

"Espero um bom jogo entre duas equipas. Não estou focado no que aconteceu no passado no FC Porto, só no jogo de amanhã. Espero vencer e ganhar os três pontos", disse, em conferência de imprensa.

O Young Boys lidera o grupo e pode mesmo selar a qualificação para os 16 avos de final, caso vença o FC Porto e o Feyenoord não consiga vencer o Rangers. O Stade de Suisse, casa do Young Boys, tem um relvado sintético, que pode dar vantagem ao conjunto suíço.

"Pode ser uma vantagem, mas não estamos focados nisso. O FC Porto tem uma grande equipa, tecnicamente são bons", diz.

O Young Boys-FC Porto está marcado para esta quinta-feira, às 17h55, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.