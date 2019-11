FC Porto qualifica-se para o "play-off" da Youth League

O FC Porto garantiu presença no "play off" da Youth League, após eliminar o Domzale, na Eslovénia, por 3-0.

A equipa dos dragões tinha empatado no Olival, por 2-2, e precisava de vencer fora de portas. Afonso Sousa permitiu um arranque quase perfeito para o FC Porto, com golo aos 6 minutos.

Rodrigo Valente, aos 77 minutos, e Duarte Moreira, aos 82, estabeleceram o resultado final,.

O Porto alinhou de início com Meixedo, Tomás Esteves, Pedro Justiniano, Levi Faustino, Rodrigo Ferreira, Tiago Matos, Gonçalo Borges, Rodrigo Valente, Duarte Moreira, Fábio Vieira e Afonso Sousa.

No "play off", o FC Porto vai disputar um lugar de acesso nos oitavos de final. Nessa fase, os portistas, que entraram pela via dos campeões, medirão forças com os segundos classificados da fase de grupos. O Benfica venceu o grupo e terá qualificação direta para os "oitavos".