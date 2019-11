Diogo Costa ou Marchesín, Pepe ou Mbemba? Sérgio não revela decisões para o Young Boys

O onze inicial do FC Porto para defrontar o Young Boys, na Suíça, conta com várias interrogações, da baliza à frente de ataque.

Sérgio Conceição, em conferência de imprensa, não revelou se voltará a colocar Marchesín na baliza, dando por terminado o castigo aplicado, na sequência da quebra do regulamento interno do clube, ou se vai manter aposta em Diogo Costa, que foi titular frente ao Boavista, na Liga, e Vitória de Setúbal, na Taça de Portugal.

"Já tomei a decisão, mas não a vou divulgar", disse, de forma curta e direta.

Para além da baliza, também o eixo da defesa pode mudar. Pepe recuperou de lesão e integrou a lista de convocados, que poderá retirar Mbemba da titularidade, ou arrastá-lo para a posição de lateral ou médio defensivo.

"O Pepe é experiente, habituado a este tipo de jogos, muito forte na marcação e um líder natural. O Mbemba pode jogar nas quatro posições da defesa e no meio-campo, tem essa qualidade técnica e inteligência posicional para jogar em mais de uma posição", explica.

Regresso dos castigados?

O FC Porto castigou os sul-americanos Marchesín, Saravia, Uribe e Luís Díaz, em véspera de jogo contra o Boavista, por quebrarem o regulamento interno do clube no que diz respeito ao horário de recolha.

Marchesín e Díaz integraram a ficha de jogo frente ao Vitória de Setúbal para a Taça de Portugal, enquanto que Uribe e Saravia ficaram de fora. Os quatro jogadores estão nos convocados para o jogo contra o Young Boys e poderão ser opção.

A frente de ataque poderá também mudar. Sérgio apostou, nas últimas duas partidas, no jovem Fábio Silva, que recentemente renovou contrato com o FC Porto e que marcou ao Vitória de Setúbal, relegando Zé Luís, Aboubakar e Soares para a condição de suplentes, uma posição que em que Sérgio Conceição poderá voltar a mexer para o jogo contra o Young Boys, com início marcado para as 17h55 e com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.