Ministro critica "engenheiro nasal" Rio que esturricou “empadão de mentiras”

O ministro do Ambiente João Matos Fernandes aconselha Rui Rio a “desligar o forno” depois de ter esturricado um “empadão de mentiras”. O governante referia-se às críticas do líder do PSD sobre o negócio de exploração de lítio em Montalegre.



“Diz o líder do PSD que o processo lhe cheira a esturro. Só lhe posso dar um conselho: que desligue o forno, pois o empadão de mentiras que inventou feito com as sobras do jantar de sexta-feira à noite, esturricou”, disse Matos Fernandes, acrescentando que o líder da oposição “é engenheiro nasal, especialidade que a Ordem não reconhece”.

O ministro do Ambiente esteve a ser ouvido esta quarta-feira na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, na Assembleia da República sobre o assunto.

Matos Fernandes garantiu ainda que o Governo acatará todas as conclusões que resultarem do estudo de impacto ambiental.