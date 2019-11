Providência cautelar trava projeto imobiliário no antigo Hospital da Marinha

A Associação de Defesa do Património Cultural Edificado de S. Vicente (ADPEV) apresentou uma providência cautelar para suspender as obras do projeto turístico e de habitação que vai ocupar o antigo Hospital da Marinha, junto à Feira da Ladra, em Lisboa, bem como um outro edifício contiguo, onde funcionou em tempos uma escola. A associação contesta os dois novos edifícios por considerar que descaracterizam a zona envolvente.

O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa aceitou a providência, o que implica a suspensão dos trabalhos.

No edifício do antigo Hospital - que o Estado vendeu há dois anos por 18 milhões de euros à Stone Capital, um Fundo de Investimento Imobiliário - vai nascer um projeto concebido pelo atelier de arquitetura Samuel Torres de Carvalho, que prevê um complexo de hotelaria, uma centena de apartamentos e algum comércio.

O Santa Clara Palace envolve no total cerca de 23.300 m2 de área de construção.

Do complexo fazem parte dois edifícios "extra", construídos de raiz e de altura semelhante à dos prédios em redor, no antigo lote do estacionamento do extinto hospital. Devido à volumetria dos novos imóveis, os moradores temem perder sobretudo a identidade da zona, mas também a exposição solar e as vistas para o rio Tejo.

"Não temos nada contra a reabilitação do Hospital da Marinha e do edifício ao lado, que é de uma antiga escola", afirma Catherine Morrisseau, a porta-voz da Associação de Defesa do Património Cultural Edificado de S. Vicente, acrescentado que estão "contra a construção de prédios de raiz, num bairro histórico, que vão descaracterizar completamente a zona. É isto que contestamos".

Para esta cidadã francesa, radicada há 20 anos em Lisboa, não tem sentido ter "um mamarracho que vai descaracterizar o património envolvente. O Panteão Nacional fica a 50 metros".

O mais “escandaloso”, na opinião de Catherine Morrisseau, é o facto de o projeto não ter sido discutido e ter sido aprovado sem discussão pública. Ainda para mais porque o projeto em causa não respeita, segundo a Associação, o Plano Diretor Municipal, ao qual está anexada uma Carta Municipal do Património. À luz deste documento, as únicas operações urbanísticas que podem ser autorizadas terão de ser operações de reabilitação ou demolição do que existe e não novas edificações.

Segundo Catherine, a autarquia não estará a cumprir o seu dever de defesa da identidade e autenticidade desta zona emblemática da cidade, que "tem de ser preservada por forma a impedir que apareçam construções novas que a vão desfigurar".

Por não estar a privilegiar, como refere a Carta Municipal do Património, "a conservação do edificado para a preservação da identidade cultural e histórica da cidade".