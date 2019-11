O professor agrediu o aluno? Escola da Régua abre inquérito interno

O diretor do agrupamento de escolas João de Araújo Correia, no Peso da Régua, afirma à Renascença que ordenou "a abertura de um inquérito interno" para apurar as circunstâncias de uma alegada agressão de um professor a um aluno de 15 anos.

De acordo com a notícia avançada nesta quarta-feira pelo “Correio da Manhã”, o caso terá ocorrido na terça-feira, no final de uma aula de Matemática.

O aluno teve de ser transportado até ao hospital de Lamego onde, de acordo com os médicos, as marcas apresentadas sugeriam uma tentativa de estrangulamento.

Salvador Ferreira, diretor do agrupamento de escolas do Peso da Régua, reconhece que "não são claras as circunstâncias em que este caso ocorreu, pelo que foi ordenada a abertura de uma averiguação".

A família do aluno apresentou entretanto queixa contra o professor e o caso está a ser investigado pela GNR.