​Maria Rueff recebe visita de Herman José e agradece mensagens de apoio após sofrer enfarte

A atriz e humorista Maria Rueff, que sofreu um enfarte do miocárdio na terça-feira, agradece a partir do hospital as mensagens de apoio dos amigos e fãs e a forma como está a ser tratada no Hospital de Santa Marta, em Lisboa.



As declarações de Maria Rueff foram divulgadas num vídeo partilhado pelo amigo Herman José, que visitou a humorista na unidade de cuidados de saúde.