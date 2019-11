Cerca de mil pessoas estão a fazer profilaxia preventiva contra infeção por VIH

Cerca de mil pessoas estão a fazer profilaxia pré-exposição da infeção por VIH (PrEP), a maioria homens, muito escolarizados e que vivem nas grandes cidades, segundo o relatório "Infeção VIH e SIDA – situação em Portugal em 2019".

“Temos cerca de 1.000 pessoas em PrEP e queremos chegar a muitas mais”, disse à agência Lusa a diretora do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida e Hepatites Virais, Isabel Aldir, no final da apresentação do relatório elaborado pelo Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Durante a apresentação do documento, Isabel Aldir afirmou que é difícil estimar o número de pessoas que podem beneficiar desta profilaxia, mas tendo como exemplo países como populações semelhantes à portuguesa podem situar-se entre as 10 e as 15 mil pessoas.

Para a médica infeciologista, é preciso chegar a estas pessoas, “minimizando ao máximo as barreiras de acesso a esta medida de prevenção”, que deve ser utilizada em conjunto com outras medidas preventivas como o preservativo masculino e feminino, a troca de seringas.

"A pessoa por estar a fazer o PrEP não pode descurar as outras medidas de prevenção”, além de que esta profilaxia só previne o VIH, não previne outras infeções sexualmente transmissíveis, nem a hepatite crónica.