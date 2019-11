"Pior sismo em 30 anos" na Albânia faz 25 mortos e mais de 600 feridos

Ilir Meta, presidente da Albânia, refere que a situação na cidade de Thumane é dramática. No twitter, o chefe de Estado diz estar a acompanhar de perto a situação e garante que "todos os esforços estão a ser feitos para tirar as pessoas dos escombros".

De acordo com o ministro da Defesa, citado pela Reuters, este é o "pior sismo dos últimos 30 anos" no país.

O abalo foi sentido em Belgrado, capital da Sérvia, situada a cerca de 400 quilómetros no epicentro do sismo.

Imagens publicadas no Twitter e partilhadas pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, mostram o momento do resgate de uma criança presa nos escombros.