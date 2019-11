Ministro de Bolsonaro acena com regresso à ditadura e depois recua

Um cenário de protestos violentos no Brasil pode levar ao regresso da ditadura. A frase do ministro brasileiro da Economia, Paulo Guedes, está a causar polémica no país.



As declarações do ministro do governo do Presidente Jair Bolsonaro foram proferidas em Washington, na segunda-feira. Paulo Guedes comentava as manifestações em países sul-americanos, como Chile, Equador ou Bolívia.

O governante defende que a democracia brasileira “nunca foi tão forte”, mas a oposição de esquerda deve ser responsável e não incentivar a população a realizar protestos violentos.

Se isso acontecer, disse Paulo Guedes, “não se assustem se alguém pedir o AI-5”, numa referência ao decreto que instaurou uma ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985, suspendeu o Congresso e perseguiu os dissidentes.

As declarações são proferidas semanas depois da libertação de Lula da Silva, antigo Presidente do Brasil e líder histórico do Partido dos Trabalhadores, que foi condenado por corrupção.

“Vamos ser claros, se há um partido que defende a democracia no Brasil é o Partido dos Trabalhadores (PT). Não fomos nós que elegemos um Presidente que acha a democracia repugnante”, atirou Lula da Silva.