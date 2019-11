Explosão em petroquímica do Texas obriga à retirada de 60 mil pessoas

Várias explosões foram registadas esta quarta-feira numa fábrica de produtos químicos no Texas, Estados Unidos. As autoridades decretaram a evacuação obrigatória numa área superior a seis quilómetros à volta da zona do incidente, o que abrange 60 mil pessoas.

Vários vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostram a violência da primeira explosão que ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira, 6h00 da manhã em Portugal.

Três funcionários ficaram feridos sem gravidade e já receberam alta hospitalar.