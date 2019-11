Encontradas as caixas negras dos dois helicópteros franceses que colidiram no Mali

A colisão ocorreu na segunda-feira durante uma operação contra grupos jihadistas na região de Liptako perto das fronteiras com Burquina Faso e Níger. Foi a mais pesada perda do exército francês nas últimas quatro décadas.

As caixas negras dos dois helicópteros militares franceses, que colidiram na segunda-feira, provocando a morte de 13 soldados, foram encontradas no Mali.

As condições de voo no momento da colisão eram “muito difíceis”, de acordo com as declarações de Barbry prestadas ao canal francês BFMTV.

“Os pilotos trabalham com binóculos com visão noturna que intensifica a luz remanescente, quando não há luz lunar ou nenhuma fonte de luz artificial provinda das cidades, por exemplo, como é o caso desta região”, acrescentou.

Apesar dos desafios e da crescente hostilidade contra as tropas francesas no Mali e Burkina Faso, ambas ex-colónias, o governo francês não planeia reduzir as operações.

A batalha contra os ‘jihadistas’ que operavam na Europa é apresentada por França como uma batalha pela segurança de África e da Europa.

Jean-Claude Juncker, chefe da Comissão Europeia, também manteve esta linha de pensamento. No Twitter, Juncker deu as suas condolências aos familiares das vítimas e escreveu que "são as forças armadas quem defendem a honra e a segurança da Europa".