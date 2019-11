​Confirmada detenção do ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro de Malta

O terramoto político em torno da investigação do assassínio da jornalista Daphne Caruana Galizia em 2017 agravou-se esta quarta-feira com a confirmação da detenção do ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro. Keith Schembri está detido desde a manhã de terça-feira.

Em paralelo, foi também detido o médico Adrian Vela, médico pessoal do empresário Yorgen Fenech, preso na semana passada a bordo do seu iate quando tentava fugir do país e acusado de ser o instigador do crime.

Caruana Galizia, que investigava a corrupção nas altas esferas da política e dos negócios em Malta, foi assassinada aos 53 anos com uma bomba colocada na sua viatura em 16 de outubro de 2017.

"Schembri está sob detenção e passou a noite de terça-feira sob custódia policial", confirmou esta quarta-feira o diário "Times of Malta".

Os investigadores têm 48 horas para interrogar um suspeito sob detenção sem apresentar acusações. Depois devem libertá-lo sem acusações ou sob fiança em caso contrário.

A crise política agravou-se terça-feira com a demissão de dois ministros do Governo trabalhista horas após o primeiro-ministro, Joseph Muscat, anunciar a renúncia do seu chefe de gabinete.

O ministro do Turismo Conrad Mizzi anunciou a renúncia ao cargo apenas um dia após assegurar aos 'media' que não tomaria essa decisão. Em simultâneo, o titular da Economia, Chris Cardona, disse que se "autossuspendia" de funções até à conclusão das investigações sobre o crime.