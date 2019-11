Clippers de Leonard devolvem Doncic à terra

Luka Doncic regressou ao plano dos terrestres, na madrugada desta quarta-feira, pela mão de Kawhi Leonard. Os Los Angeles Clippers foram a Dallas derrotar os Mavericks, por 99-114, e mostraram do que é feito um favorito ao título.

Leonard foi a grande estrela da partida, com 28 pontos e oito ressaltos, e apenas duas perdas de bola. Enorme contraste com Doncic, que perdeu sete vezes a bola e falhou todos os lançamentos de três pontos.

Ainda assim, o esloveno dos Mavericks amealhou 22 pontos e oito ressaltos, mas falhou o duplo-duplo a que tem habituado os adeptos de Dallas. Na verdade, toda a equipa esteve abaixo do que consegue fazer. Kristaps Porzingis foi dos melhores, com 15 pontos e 10 ressaltos.

Do lado dos Clippers, além de Leonard, o destaque vai para Paul George, que chegou aos 26 pontos. Lou Williams acrescentou 21 e Montrezl Harrell contribuiu com 12.

Apesar da derrota, os Mavs mantêm-se na quarta posição da Conferência Oeste, com 11 vitórias e seis derrotas. Imediatamente acima, no terceiro lugar, estão os Clippers, com um registo de 13 triunfos e cinco derrotas.