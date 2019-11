Sá Pinto quer assegurar já o apuramento para os 16 avos da Liga Europa

O empate chega ao Sporting de Braga, para garantir o acesso aos 16 avos de final da Liga Europa. Ricardo Sá Pinto quer a vitória, contudo, não se importaria de dividir pontos com o Wolverhampton Wanderers. O importante, destaca o treinador, é conseguir o apuramento.

"O Braga nunca jogará para o empate, nunca na vida, para competição nenhuma. Jogamos sempre para os três pontos. O nosso objetivo é sempre ultrapassar os adversários. Tudo iremos fazer para vencer o adversário, que é a nossa forma de estar. Mas um empate até pode servir aos dois e estaremos contentes de certeza", assumiu o técnico, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Além do apuramento, o Braga está à beira de bater o recorde português de 12 jogos consecutivos sem perder nas competições europeias e de ser a primeira equipa nacional a qualificar-se para a fase seguinte. Ainda para mais, a equipa minhota pode aspirar ao primeiro lugar do grupo. A meta múltipla é "motivante e aliciante, mas não desvia um segundo do objetivo" principal, que é chegar aos 16 avos de final:

"O nosso desejo principal é passar à fase seguinte. Se pudermos passar em primeiro, melhor ainda, mas é um segundo objetivo. Se pudermos juntar outro tipo de coisas boas, como recordes, juntamos, mas o principal objetivo é passar à fase seguinte e logo se vê o que vem atrás disso."

Duelo de treinadores portugueses



O Braga tem estado "extraordinário em todas as provas" e Sá Pinto espera que "assim continue", frente a um Wolverhampton "recheado de jogadores de grande qualidade" e que tem, em Nuno Espírito Santo, "um dos melhores treinadores portugueses da atualidade".

"Tem feito excelente trabalho nos clubes por que passou, nomeadamente no Wolverhamton, desde a II Liga até à Premier League e Liga Europa, e está novamente no quinto lugar. Desejo para o Nuno o que desejo para mim, que tenha muito sucesso e continue a evoluir na carreira. Somos rivais só durante 90 minutos", ressalvou o técnico do Braga.

De volta ao Braga e, mais especificamente a Sá Pinto, o treinador mostrou-se confiante na continuidade de uma boa campanha europeia. Algo a que, de resto, já está habituado, conforme fez questão de referir.

"Tenho alguma experiência de Liga Europa. Em várias equipas tinha conseguido ir ao 'play off', também já estive na fase de grupos. Já levei o Sporting à meia-final. Tenho alguma experiência que me permite viver bem com esta competição, em que eu gosto muito de estar envolvido, porque é muito motivante, aliciante e tem adversários de grande valor."



Esgaio quer estar à altura da história



Ao lado de Sá Pinto, na conferência de imprensa, estava Ricardo Esgaio. O defesa pretende apresentar-se à altura da história do Braga na Liga Europa. Os minhotos foram à final, em 2011, e perderam com o FC Porto.

"Sabemos o histórico do Braga nesta competição. Temos um objetivo bem ciente, que é passar, e sabemos o histórico do Braga nesta competição", salientou.



Sá Pinto é conhecido por ser um treinador rigoroso, porém, é um traço que agrada Esgaio: "Estamos completamente adaptado à exigência que o mister impõe. Damos o máximo em qualquer jogo e treino. Todos os jogadores estão cientes disso. A atitude do treinador passa para os jogadores."

O Braga defronta o Wolverhampton na quinta-feira, às 17h55, no Estádio Municipal de Braga. O jogo terá informações na Renascença.