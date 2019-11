Manchetes dão asas ao Benfica

O "tudo ou nada" do Benfica na Liga dos Campeões, no terreno do Leipzig, é o grande destaque da imprensa desportiva desta quarta-feira.

"Ganhar asas", recomenda "A Bola". O "Record" adota um tom de maior urgência: "Alta pressão". Bruno Lage tenta salvar a Champions e "reduzir a desconfiança interna". Com ou sem alarmismos, o Benfica está obrigado a vencer para continuar a sonhar com os oitavos de final.

"O Jogo" faz manchete com Loum, do FC Porto: "Um ano a moldar a fera". Conselhos de Danilo e trabalho individual com o treinador fram decisivos. Excesso de voluntarismo dificultou adaptação ao 4-4-2 de Sérgio Conceição. A certa altura, o médio senegalês agarrou a titularidade e, agora, estreia-se nas provas europeias.

Quanto ao Sporting, o destaque vai para a renovação de Bruno Fernandes. A duração do contrato e a cláusula de rescisão são os mesmos. Muda apenas o salário, para melhor.