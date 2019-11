Ivo Vieira quer "agarrar-se às possibilidades remotas" de continuar na Liga Europa

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, quer agarrar-se à pouca possibilidade de seguir em frente para os 16 avos de final da Liga Europa para bater o Standard Liège. No entanto, o técnico da equipa vimaranense recorda que duas vitórias podem não ser suficientes para continuar em prova.

"Temos algumas possibilidades, remotas, mas temos, e temos de nos agarrar a isso e acreditar que é possível. Não podemos viver dos 'ses', se tivessemos mais pontos. Não conseguimos, mas tivemos prestações em que poderíamos ter outros resultados. Vamos continuar com o mesmo objetivo. O resultado ditará se tivermos sucesso", diz, em conferência de imprensa.

O Vitória de Guimarães perdeu, na Bélgica, por 2-0, na primeira jornada. Ivo Vieira recorda uma boa exibição, diz que quer manter o nível exibicional, mas aponta a outro resultado.

"Precisamos de marcar mais golos que o Liège. Se fizermos uma análise muito rápida a esse jogo, foi bem conseguido da nossa parte, mas não conseguimos vencer. O importante é ganhar. O primeiro jogo já não nos diz nada, sabemos da valia do adversário e da nossa. É uma equipa competitiva e que tem grande possibilidade de chegar à fase seguinte", explica.

Uma vitória poderá abrir margem para a luta pelo segundo lugar, mas apenas caso o Eintracht Frankfurt não vença o Arsenal.

"O resultado pode abrir um momento de esperança. Não dependemos só de nós, ficaremos à espera do resultado do Eintracht-Arsenal, há uma panóplia de situações que podem acontecer. Mesmo se levarmos para o último jogo alguma possibilidade, vamos sempre depender de outros. Estamos focados e acreditamos no que fazemos", acrescenta.

Ivo Vieira destaca a pausa internacional como uma oportunidade para trabalhar vários aspetos. O Vitória de Guimarães não teve partida no último fim-de-semana, por já não estar na Taça de Portugal: "Temos a oportunidade de impor em campo o que retificamos e trabalhamos nestas semanas".

A equipa portuguesa ocupa o último lugar do grupo, com um ponto. Liège e Frankfurt somam seis pontos e o Arsenal lidera, com 10.

O Vitória de Guimarães-Standard Liège joga-se na quinta-feira, às 20h00, com informações na Renascença.