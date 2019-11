Sergio "Harry Potter" Canales renova contrato com o Bétis

O Bétis anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Sergio Canales, de forma original.

Foi vestido de feiticeiro, ao estilo de Harry Potter, que o médio espanhol, de 28 anos, participou no vídeo, partilhado nas redes sociais, que anunciou o prolongamento do vínculo até 2023.

Canales está no Bétis desde a época 2018/19, quando foi adquirido, a custo zero, à Real Sociedad. Esta época, leva um golo e uma assistência em 13 jogos. No total das duas temporadas, soma 10 golos e quatro assistências em 59 partidas.