Rui Patrício diz que Wolverhampton e Braga vão lutar pela vitória

Rui Patrício, guarda-redes do Wolverhampton, deixa elogios à qualidade do Sporting de Braga, mas diz que a formação inglesa vai ao Municipal de Braga para conquistar os três pontos.

"Já sabemos a qualidade do Braga, do seu treinador. É uma equipa com muita agressividade, muito forte coletivamente, com jogadores que individualmente podem decidir um jogo. Vamos fazer o nosso jogo, estamos preparados para tudo o que possa acontecer. O objetivo das duas equipas é passar à próxima fase, mas vamos lutar para ganhar amanhã", disse, em conferência de imprensa.

Nuno Espírito Santo tem sido associado ao cargo no Arsenal, e Patrício fala na estabilidade que permitiu ao Wolverhampton escalar a hierarquia do futebol inglês até chegar à Liga Europa.

"Para se crescer e melhorar, é preciso estabilidade, e existo isso. Não só do treinador Nuno, mas de toda a estrutura que o acompanha o futebol do Wolves. Tem feito tudo para fazer evoluir o clube e nos ajudar a evoluir. O Nuno, pelo trabalho que feito até aqui e pelo excelente líder que é, faz-nos crescer a todos", termina.