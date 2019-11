Nagelsmann. “Fizemos mais que o Benfica"

O treinador do Leipzig mostrou-se feliz com o empate conseguido nos últimos minutos frente ao Benfica.

Julian Nagelsmann elogiou, especialmente, “os últimos 20 minutos”.

“É preciso sorte para empatar tão tarde, mas os objetivos foram alcançados, fizemos mais que o Benfica”, acrescentou o técnico.

O Leipzig já garantiu a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões e, agora, para a última jornada da fase de grupos, o objetivo é “vencer o grupo”.

Os alemães empataram 2-2 diante do Benfica, com os dois golos a surgirem no tempo de descontos.