Luis Enrique acusa Roberto Moreno de "deslealdade e ambição desmedida"

"O único responsável pelo Moreno não estar no staff sou eu e mais ninguém. Ele disse-me a 12 de setembro que queria fazer o Europeu e depois voltaria a ser meu adjunto. Entendo-o, porque é ambicioso e é um sonho ser selecionador nacional, é o sonho de uma vida, mas é desleal, jamais o faria, e isso para mim é um grande defeito. Não quero pessoas assim na minha equipa técnica", disse, numa longa conferência de imprensa de 45 minutos.

Depois do seu regresso, Luis Enrique explica que Moreno queria continuar como selecionador durante o Europeu 2020, depois de ter feito grande parte da fase de qualificação, e explica os motivos para a sua saída da equipa técnica.

Moreno era adjunto de Enrique desde 2011, com passagens pela Roma, Celta de Vigo, Barcelona e seleção espanhola, e conquistaram, entre outros troféus, dois campeonatos em Espanha e uma Liga dos Campeões.

O selecionador espanhol voltou ao ativo, depois de um hiato na profissão devido a falecimento da filha, um regresso que não foi pacato, na medida em que Moreno queria continuar no posto.

O corte entre os dois treinadores é definitivio e Enrique diz mesmo que não voltou a conversar com o antigo adjunto de longa data: "Desde esse dia não voltámos a falar. A ambição exagerada não é uma virtude, é um grande defeito. Disse-lhe que nunca mais o veria como meu adjunto, que estava forte e que iria voltar a trabalhar".

Luis Enrique voltou ao ativo, depois de fazer uma pausa na profissão na sequência do falecimento da filha, e sente-se forte para liderar a seleção.

"Estou muito conente, estou pronto de voltar e mostrar que a vida continua. Estou muito orgulhoso da minha mulher. Na morte aprendemos muitas coisas, cada pessoa sente de uma forma diferente, não há uma fórmula. Estou muito orgulhoso da força com que a enfrentamos", remata.

O último jogo de Luis Enrique foi a 26 de março, frente à seleção de Malta. Moreno orientou a seleção durante oito jogos, com seis vitórias e dois empates, saldo que permitiu que a "La Roja" vencesse o grupo F de qualificação para o Europeu 2020, com 26 pontos, mais cinco do que a Suécia.