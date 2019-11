Jorge Jesus pode "despedir" Marco Silva do Everton

Jorge Jesus está entre os possíveis sucessores de Marco Silva no Everton, caso este seja despedido, segundo avança o jornal britânico "The Telegraph", esta quarta-feira.

O Everton, clube com ambições europeias, está a ter um péssimo arranque de temporada, com apenas quatro vitórias em 13 jogos, na Premier League, que o colocam no 16.º lugar, com 14 pontos, quatro acima da linha de água.

Os adeptos pedem o despedimento de Marco Silva, contudo, a direção do clube tem-se mostrado relutante em cortar a ligação. Segundo o "Telegraph", a intenção é apoiar o técnico português e mantê-lo para a complicada série de jogo que se segue até ao final de dezembro: visitas a Leiceser, Liverpool e Manchester United e receções a Chelsea e Arsenal. Caso a situação vá de mal a pior, então sim, Marco Silva será despedido.

Aí entra uma lista de possíveis substitutos, em que se inclui Jorge Jesus.

O treinador, de 65 anos, tem impressionado no Flamengo, que levou à conquista do Brasileirão, 10 anos depois, e da Taça Libertadores, ao fim de 38 anos, com uma sequência de 26 jogos, em todas as competições, sem qualquer derrota. Segue-se o Mundial de Clubes, em que tentará derrotar o todo-poderoso Liverpool, entre 11 e 22 de dezembro.

Apesar dos apelos para que continue no Flamengo, Jorge Jesus ainda não revelou o seu futuro. O coração pede que continue no Brasil, mas há outros fatores a ter em conta.