FIFA anuncia 5,4 milhões de euros para infraestruturas de futebol em Moçambique

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou, esta quarta-feira, em Maputo, uma ajuda financeira de seis milhões de dólares (5,4 milhões de euros) para infraestruturas de futebol em Moçambique, visando o desenvolvimento da modalidade no país.

"A Federação Moçambicana de Futebol tem agora uma ajuda de seis milhões de dólares nos próximos quatro anos, que serão investidos em infraestruturas", afirmou Gianni Infantino, em declarações à comunicação social.

O presidente da FIFA anunciou o apoio no final de um encontro com o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, no âmbito de uma visita de um dia que efetuou a Maputo.