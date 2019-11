Estátua de Ibrahimovic vandalizada após investimento no rival Hammarby

Zlatan Ibrahimovic investiu no clube sueco Hammarby, o que não caiu bem entre os adeptos do Malmo, onde o avançado foi formado e onde deu os primeiros passos no futebol profissional.

O descontentamento foi tal que a estátua de Ibrahimovic em Malmo, à porta do estádio, inaugurada em outubro, foi vandalizada.

Alegados adeptos do Malmo terão colocado a tampa de uma sanita nos braços da estátua e tapado a cara do avançado. Para além do ato de vandalismo, adeptos do Hammarby também já colocaram cachecóis do clube na estátua, num gesto de provocação.