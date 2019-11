André Gomes emociona-se a ler mensagens de apoio

Os "toffees" gravaram o médio a ler algumas das cartas e "e-mails" que o clube recebeu de apoio a André Gomes, após a fratura no tornozelo, incluíndo uma carta de um adepto do Liverpool a desejar uma rápida recuperação.

André Gomes emocionou-se ao ler as mensagens de apoio dos adeptos do Everton, após a lesão que o obrigará o internacional português a parar durante vários meses.

André Gomes não conseguiu esconder a emoção e prometeu voltar mais forte.

"Recebi muitas cartas e e-mails e gostaria de agradecer a todos pelo apoio, significa muito para mim. Honestamente, fico emocional com este apoio, só posso agradecer, vou voltar mais forte certamente, e quero ajudar a equipa a alcançar os objetivos que definimos no início da temporada", disse, ao longo do vídeo, com a voz embargada de emoção.

O médio de 26 anos chegou ao Everton na última temporada, proveniente do Barcelona. Esta época, somou nove partidas até se lesionar com gravidade no jogo frente ao Tottenham.