​Milionário contra milionário

Surgiu um novo candidato democrático à Casa Branca: Michael Bloomberg, 77 anos, fundador e dono da agência de informação com o seu nome; é um dos dez maiores milionários do mundo. Neste momento, nada menos de 18 pretendentes a candidato presidencial do partido democrático estão em campo.



Bloomberg entrou na luta, diz ele, porque quer tirar Trump da Casa Branca. Aliás, Trump tem a idade de M. Bloomberg e também é milionário, embora menos rico.

O motivo claro para esta decisão de Bloomberg é considerar ter melhores condições do que qualquer outro ou outra para ganhar a Trump, daqui a um ano. De facto, o partido democrático tem muitos candidatos, mas nenhum parece capaz de vencer Trump. O vice-presidente de Obama, o moderado Joe Biden, tem revelado fragilidades na pré-campanha. E os cada vez mais populares candidatos de esquerda, Elizabeth Warren e sobretudo Bernie Sanders, parecem demasiado à esquerda para serem eleitos presidentes.

Como é milionário, Bloomberg não aceitará dinheiro de terceiros, o que é uma vantagem – fica menos sujeito a influências. E. Warren e B. Sanders acusam Bloomberg de “comprar” a sua eventual candidatura; mas eles também a “compram”, só que com dinheiro dos apoiantes e de outros porventura interessados em defender os seus negócios.

Bloomberg manteve-se membro do partido democrático durante longos anos, mas foi pelo partido republicano que se tornou “mayor” (presidente da câmara) de Nova York, onde esteve doze anos. Voltou depois ao partido democrático.

Há quem não goste de ter um milionário na Casa Branca. Mas este é francamente melhor do que o atual inquilino. Ter sido três mandatos “mayor” de uma cidade como Nova York deu-lhe experiência política. E M. Bloomberg teve importantes iniciativas filantrópicas, como criar uma fundação para contrariar a National Rifle Association (o poderoso “lobby” da posse de armas), doações à universidade Johns Hopkins e inúmeras bolsas para estudantes de poucos recursos. Já em Trump é difícil encontrar iniciativas filantrópicas.

O ponto essencial é este: a entrada de Bloomberg na corrida à Casa Branca aumenta as possibilidades de Trump não conseguir um segundo mandato. O que é uma boa notícia.