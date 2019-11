Risco de ataques informáticos dispara na "Black Friday"

Os super descontos que antecedem o Natal são cada vez mais populares. O último estudo revela que 95% dos consumidores sabe o que é a "Black Friday" e a tendência mundial é comprar cada vez menos em lojas físicas.



Os consumidores portugueses ainda estão divididos, tanto recorrem às lojas como à internet, durante este período de promoções. No ano passado, 65% dos portugueses fizeram compras durante as promoções da "Black Friday" através do smartphone.

A Kaspersky alerta para o aumento do risco para os consumidores durante esta altura, a probabilidade de sofrerem um ataque de phishing financeiro aumenta em 24%, quando comparada com a média anual.

O maior volume de negócios e o alargamento do período de descontos da "Black Friday" contribuem para uma exposição maior e mais prolongada a ciberataques. Há também cada vez mais consumidores on-line porque estão também a crescer os negócios na net, a aumentar as aplicações e os meios de pagamento estão mais acessíveis e seguros.

Este ano 15 famílias distintas de malware financeiro atacaram os utilizadores de algumas das marcas mais populares. Normalmente, os hackers atacam as grandes marcas para obterem as credenciais dos utilizadores: logins, palavras-passe, número dos cartões bancários, contacto de telemóvel, entre outros. Com estes dados, modificam os websites e reencaminham os utilizadores para outras páginas de phishing.

Os consumidores devem redobra a atenção nesta época, assim como as plataformas de comércio online. Ficam alguns conselhos.

Para os consumidores:

• Invista numa solução de cibersegurança;

• Faça cópias de segurança regulares dos seus dados;

• Mantenha o Windows e outras aplicações atualizadas;

• Utilize palavras-passe únicas e complexas para cada conta;

• Cuidados redobrados nas compras online por smartphone. Os links mais curtos, de fácil leitura, podem reencaminhar para outras páginas. É preferível desligar o Wi-Fi e utilizar os dados móveis;

• Evite compras em websites suspeitos ou incompletos;

• Não clique em links enviados por desconhecidos ou por pessoas de quem não espera uma mensagem;

• Fixe um limite máximo para gastar numa compra;

• Reduza o montante disponível nos cartões para os pagamentos online;

• Limite as tentativas de transação do seu cartão bancário;

Para as marcas com comércio online:

• Utilize um serviço de pagamento credível e mantenha atualizado o software de pagamento;

• Invista numa solução de cibersegurança;

• Utilize uma solução preventiva contra fraudes.