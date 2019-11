O ambiente está a travar o consumo

A maioria dos portugueses admite que gasta menos por questões de sustentabilidade. É a resposta de 57% dos inquiridos no estudo da Intrum, European Consumer Payment Report (ECPR) 2019, que será divulgado em breve.

Um resultado que supera a média europeia. Neste trabalho, 42% dos consumidores de 24 países, afirmaram que foram motivadas pelo “interesse pela sustentabilidade” a limitar os gastos.

Os consumidores portugueses estão no grupo dos que apresentam mais sinais de mudança de atitude, só ultrapassados pelos gregos, eslovacos e romenos. No outro extremo, surgem os holandeses e os britânicos, menos de 3 em cada 10 diz que a sustentabilidade os levou a restringir os hábitos de consumo.

A internet promove o consumo sustentável

A compra de produtos éticos ou sustentáveis aumentou com as redes sociais. É o que dizem cerca de um terço dos consumidores europeus (32%). Portugal ocupa também aqui o pelotão da frente, juntamente com a Finlândia e a Grécia.

No entanto, a internet também promove o consumo, 39% dos europeus admite que "as redes sociais criam uma pressão para consumir mais do que deveria".

Responderam a este inquérito, sobre gastos e capacidade de gestão mensal das finanças domésticas, mais de 24 mil consumidores de 24 países europeus, incluindo Portugal.